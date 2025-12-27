Bob et Casquette théâtre d’objets- marionnette Auray
Bob et Casquette théâtre d’objets- marionnette
Début : 2026-03-15 15:00:00
fin : 2026-03-15 15:45:00
2026-03-15
Dans le cadre du Festival Méliscènes,
Dès 4 ans
Bob et Casquette sont deux bricoleurs à l’imagination débordante. Le castelet à peine sorti de leur atelier, ils se lancent dans un spectacle de marionnettes fait maison, mais rien, vraiment rien, ne se passe comme prévu…
Surprises, chaos, amitié, système D et hors-champ Bob et Casquette est une euphorie joyeuse du bricolage, un hommage à sa puissance créatrice ! .
100 place Gohlérez Auray 56400 Morbihan Bretagne
