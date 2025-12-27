Bob l’éponge au cinéma la Belle Equipe Place de l’Église Callac

Bob l’éponge au cinéma la Belle Equipe

Place de l’Église Cinéma La Belle Equipe Callac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 14:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Bob l’éponge et ses amis de Bikini Bottom larguent les amarres pour leur plus grande aventure sur grand écran BOB L’ÉPONGE LE FILM UN POUR TOUS, TOUS PIRATES ! Bien décidé à prouver à M. Krabs qu’il est désormais un grand garçon, Bob se lance sur les traces du légendaire Hollandais Volant, un redoutable pirate fantôme. Cap sur une épopée déjantée, entre fous rires, frissons et péripéties sous-marines, jusque dans les abysses les plus mystérieux de l’océan — là où aucune éponge n’a jamais osé plonger ! .

Place de l’Église Cinéma La Belle Equipe Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bob l’éponge au cinéma la Belle Equipe Callac a été mis à jour le 2025-12-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol