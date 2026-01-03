Bob l’éponge le film un pour tous, tous pirates au cinéma de St Geniez d’Olt

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Début : Mercredi 2026-01-21

fin : 2026-01-21

2026-01-21

Bob l’éponge et ses amis de Bikini Bottom larguent les amarres pour leur plus grande aventure sur grand écran BOB L’ÉPONGE LE FILM UN POUR TOUS, TOUS PIRATES !

Bien décidé à prouver à M. Krabs qu’il est désormais un grand garçon, Bob se lance sur les traces du légendaire Hollandais Volant, un redoutable pirate fantôme. Cap sur une épopée déjantée, entre fous rires, frissons et péripéties sous-marines, jusque dans les abysses les plus mystérieux de l’océan — là où aucune éponge n’a jamais osé plonger !

24 décembre 2025 en salle | 1h 28min | Animation, Aventure, Comédie, Famille

De Derek Drymon

Par Pam Brady, Matt Lieberman

Avec Sébastien Desjours, Tom Kenny, Boris Rehlinger

Titre original The SpongeBob Movie: Search for SquarePants

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

English :

SpongeBob SquarePants and his friends from Bikini Bottom cast off for their biggest adventure yet on the big screen: BOB L?ÉPONGE? THE FILM: ONE FOR ALL, ALL PIRATES!

