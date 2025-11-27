BOB MARLEY TRIBUTE – L’USINE – SCENES ET CINES Istres

BOB MARLEY TRIBUTE Début : 2026-02-14 à 20:30. Tarif : – euros.

Vivez une soirée entièrement dédiée aux vibrations jamaïcaines avec Axetone, un backing band de six musiciens issus de formations emblématiques du sud (Massilia, HandCart, Moussu T, Raspigaous, Kanjar’oc, Jah Legacy…). Propulsé par la voix puissante de Manu, le groupe revisite avec authenticité la discographie de Bob Marley, des racines rocksteady jusqu’à l’album « Uprising ».Deux heures de concert intenses et fédératrices : une immersion totale dans l’héritage du King of Reggae.En ouverture et en clôture, le Massilia Reggae Club vous embarque avec un sound system old school : Prince Tatou (Moussu T) et DJ Kayalik (Massilia Sound System) aux platines pour un voyage musical entre vinyles 60’s et dancehall avant-gardiste.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13