BOBBY ET MISTINGUETTE INTO THE SPACE THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse

BOBBY ET MISTINGUETTE INTO THE SPACE THEATRE DE LA VIOLETTE Toulouse lundi 27 octobre 2025.

BOBBY ET MISTINGUETTE INTO THE SPACE

THEATRE DE LA VIOLETTE 67 Chemin Pujibet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Début : 2025-10-27 16:30:00

fin : 2025-10-29 17:25:00

2025-10-27

Pour cette nouvelle mission, Bobby et Mistinguette se lancent dans une enquête intergalactique !

Une pierre sacrée d’origine extraterrestre a mystérieusement disparu, et la Terre est menacée d’invasion.

Durée 70 mn. Jeune public à partir de 6 ans.

Une mission complexe pour Bobby et Mistinguette vont-ils réussir à retrouver la célèbre Blackstone, et à sauver la planète ?

Au programme, relevé d’indices à bord du vaisseau mère le Starbols, interrogatoires des humanoïdes présents sur le vaisseau, et mission de sauvetage.

Appel à tous les détectives de la Galaxie ! Bobby et Mistinguette auront une fois de plus besoin de votre aide !

English :

For this new mission, Bobby and Mistinguette embark on an intergalactic investigation!

A sacred stone of extraterrestrial origin has mysteriously disappeared, and Earth is threatened with invasion.

Running time: 70 mins. For young audiences aged 6 and up.

German :

Bobby und Mistinguette begeben sich auf eine intergalaktische Mission!

Ein heiliger Stein außerirdischen Ursprungs ist auf mysteriöse Weise verschwunden, und der Erde droht eine Invasion.

Dauer: 70 Minuten. Junges Publikum ab 6 Jahren.

Italiano :

Per questa nuova missione, Bobby e Mistinguette intraprendono un’indagine intergalattica!

Una pietra sacra di origine extraterrestre è misteriosamente scomparsa e la Terra rischia di essere invasa.

Durata: 70 minuti. Per un pubblico giovane a partire dai 6 anni.

Espanol :

Para esta nueva misión, Bobby y Mistinguette se embarcan en una investigación intergaláctica

Una piedra sagrada de origen extraterrestre ha desaparecido misteriosamente, y la Tierra está amenazada de invasión.

Duración: 70 minutos. Para público infantil a partir de 6 años.

L’événement BOBBY ET MISTINGUETTE INTO THE SPACE Toulouse a été mis à jour le 2025-09-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE