BOBBY & MISTINGUETTE CONTRE LE CRIME THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret

BOBBY & MISTINGUETTE CONTRE LE CRIME

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 8 EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 15:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-04

Une enquête policière participative.

Dans les années 50, un vol est commis dans l’appartement du richissime comte Vladimir Komiakov, un diamant d’une valeur inestimable lui est dérobé. Une affaire classée sans suite… Celà en est trop !

Bobby & Mistinguette Watson, célèbres détectives, décident de résoudre cette affaire, mais ils ne pourront pas y arriver sans vous !

Au programme relevés d’indices, reconstitution de la scène de crime et interrogatoires des suspects !

Alors venez nous aider à trouver le coupable !

Un spectacle écrit et interprété par Marion Forêt, Jean-Charles Jeantet

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie

English :

A participative police investigation.

