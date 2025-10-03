Bobby & moi Compagnie Poc Centre Culturel Rosporden Rosporden

Bobby & moi Compagnie Poc

Centre Culturel Rosporden 17 Rue Alsace Lorraine Rosporden Finistère

Début : 2026-02-27 15:00:00

2026-02-27

ARTS DU CIRQUE

Bobby & moi, c’est la rencontre entre un jongleur et la voix d’un musicien qui, le temps d’un disque, s’accompagnent, s’apprivoisent, se taquinent et partagent, avec nous, leur intimité. Deux solistes qui se jouent l’un de l’autre pour former un duo improbable, rythmé de malice et de surprises. Une petite balade pleine de magie et de poésie, où les balles jouent à cache-cache, les chapeaux s’envolent, et où les objets et les notes s’entremêlent.

Jeune public.

Durée 25 min.

DISTRIBUTION De et avec Frédéric PÉRANT .

