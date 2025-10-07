Bobines and Co – Atelier tricot et crochet à Bordeaux Caudéran Chartreuse de Lussy Bordeaux

Bobines and Co – Atelier tricot et crochet à Bordeaux Caudéran Chartreuse de Lussy Bordeaux mardi 7 octobre 2025.

Bobines and Co – Atelier tricot et crochet à Bordeaux Caudéran Mardi 7 octobre, 19h00 Chartreuse de Lussy Gironde

Sur inscription (25€ / pers.)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-07T19:00:00 – 2025-10-07T21:30:00

Fin : 2025-10-07T19:00:00 – 2025-10-07T21:30:00

Cet atelier est bien plus qu’un simple moment de couture : c’est un espace de partage, de concentration et de création, parfait pour s’évader du quotidien et développer sa dextérité. En rejoignant Bobines and Co, vous intégrez un groupe à taille humaine (12 personnes maximum), propice aux échanges et à l’apprentissage personnalisé.

Que vous ayez envie de découvrir l’univers de la couture ou de perfectionner vos techniques, Bobines and Co vous accompagne pas à pas.

Envie de tester une séance ou de vous engager pour 9 ateliers ? L’AGJA vous accueille dans une bonne ambiance. Réservez votre place dès maintenant et venez exprimer votre créativité à travers le fil et l’aiguille.

Chartreuse de Lussy 10 Avenue Bel air, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://agja.monclub.app/app/689b49214138570dc42d3c96?selectedMembership=68b95178b9f9f2477ffcf8a8&step=1&selectedSlots=&waitingSlots=&childSubscription=false »}]

Bobines and Co, une activité manuelle et conviviale autour de la couture. Que vous soyez débutant ou plus expérimenté, cet atelier est ouvert à tous les niveaux à partir de 12 ans. couture cours de couture