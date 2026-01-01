Bobines Biblio’fil Bibliothèque L’École Buissonnière Loireauxence

Bobines Biblio’fil

Bibliothèque L’École Buissonnière 20 Rue de Verdun Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30 21:00:00

Date(s) :

2026-01-30

Venez découvrir ou redécouvrir un classique du genre monstrueux !

Projection d’un film sur le Fil rouge pour ados et adultes suivi d’une discussion.

Durée 2h.

Inscription conseillée sur le site Biblio’fil, par téléphone ou à la bibliothèque. .

Bibliothèque L’École Buissonnière 20 Rue de Verdun Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover or rediscover a classic of the monster genre!

L’événement Bobines Biblio’fil Loireauxence a été mis à jour le 2026-01-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis