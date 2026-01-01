Bobines Biblio’fil Bibliothèque L’École Buissonnière Loireauxence
Bobines Biblio'fil Bibliothèque L'École Buissonnière Loireauxence vendredi 30 janvier 2026.
Bobines Biblio’fil
Bibliothèque L’École Buissonnière 20 Rue de Verdun Loireauxence Loire-Atlantique
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30 21:00:00
2026-01-30
Venez découvrir ou redécouvrir un classique du genre monstrueux !
Projection d’un film sur le Fil rouge pour ados et adultes suivi d’une discussion.
Durée 2h.
Inscription conseillée sur le site Biblio’fil, par téléphone ou à la bibliothèque. .
Bibliothèque L’École Buissonnière 20 Rue de Verdun Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89
English :
Come and discover or rediscover a classic of the monster genre!
