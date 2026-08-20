Bobines pour bambins Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-29 16:30 –

Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 5

Projections de films faisant partie du fonds DVD de la médiathèque. De 3 à 5 ans

Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/ 0240415347



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