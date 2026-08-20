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Bobines pour bambins Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes
mardi 29 décembre 2026 · Bibliothèque Erdre-Batignolles · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-29 16:30 –
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 5
Projections de films faisant partie du fonds DVD de la médiathèque. De 3 à 5 ans
Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/ 0240415347
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