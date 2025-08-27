Bobines pour bambins Médiathèque Lisa Bresner Nantes
Bobines pour bambins Médiathèque Lisa Bresner Nantes samedi 20 décembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-20 11:00 –
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 5
Projections de films faisant partie du fonds DVD de la médiathèque.De 3 à 5 ans – Sur inscription
Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/