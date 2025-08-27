Bobines pour bambins Médiathèque Luce Courville Nantes

Bobines pour bambins Médiathèque Luce Courville Nantes mercredi 27 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-30 – 17:30

Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 5

Projections de films faisant partie du fonds DVD de la médiathèque.De 3 à 5 ans – Sur inscription

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/