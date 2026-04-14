Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bobines pour bambins Médiathèque Luce Courville Nantes

Bobines pour bambins Médiathèque Luce Courville Nantes

Bobines pour bambins Médiathèque Luce Courville Nantes mardi 14 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Luce Courville

Adresse : 1 Rue Eugène Thomas

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 16:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-14 16:30 –
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 5 

Projections de films faisant partie du fonds DVD de la médiathèque, sur le thème de l’interculturalité.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/


Afficher la carte du lieu Médiathèque Luce Courville et trouvez le meilleur itinéraire