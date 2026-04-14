Bobines pour bambins Médiathèque Luce Courville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-14 16:30 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 5

Projections de films faisant partie du fonds DVD de la médiathèque, sur le thème de l’interculturalité.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/



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