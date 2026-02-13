Bobines pour bambins, Médiathèque Luce Courville, Nantes
Bobines pour bambins, Médiathèque Luce Courville, Nantes mardi 17 février 2026.
Bobines pour bambins Mardi 17 février, 16h30 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-17T16:30:00+01:00 – 2026-02-17T17:30:00+01:00
Fin : 2026-02-17T16:30:00+01:00 – 2026-02-17T17:30:00+01:00
Projections de films faisant partie du fonds DVD de la médiathèque.
De 3 à 5 ans – Sur inscription
Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Projections de films faisant partie du fonds DVD de la médiathèque.