Bobines pour bambins, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Bobines pour bambins Mardi 17 février, 16h30 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T16:30:00+01:00 – 2026-02-17T17:30:00+01:00

Fin : 2026-02-17T16:30:00+01:00 – 2026-02-17T17:30:00+01:00

Projections de films faisant partie du fonds DVD de la médiathèque.

De 3 à 5 ans – Sur inscription

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

