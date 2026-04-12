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Bobines pour bambins, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Bobines pour bambins, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Bobines pour bambins, Médiathèque Luce Courville, Nantes mardi 14 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Luce Courville

Adresse : 1 rue Eugène Thomas

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Bobines pour bambins Mardi 14 avril, 16h30 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-14T16:30:00+02:00 – 2026-04-14T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-14T16:30:00+02:00 – 2026-04-14T17:30:00+02:00

Projections de films faisant partie du fonds DVD de la médiathèque, sur le thème de l’interculturalité.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Projections de films faisant partie du fonds DVD de la médiathèque, sur le thème de l’interculturalité.

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