Bobines pour bambins, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Bobines pour bambins Mardi 14 avril, 16h30 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-14T16:30:00+02:00 – 2026-04-14T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-14T16:30:00+02:00 – 2026-04-14T17:30:00+02:00

Projections de films faisant partie du fonds DVD de la médiathèque, sur le thème de l’interculturalité.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Projections de films faisant partie du fonds DVD de la médiathèque, sur le thème de l’interculturalité.