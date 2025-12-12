Bobinocinoches – La colline aux cailloux Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-08 11:00 – 12:00

Gratuit : oui Sur réservation au 02 51 78 98 60 Tout public, En famille – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

En partenariat avec CinéCensAlfred doit fuir son pays et a besoin d’une nouvelle maison. Alphonse a l’âme d’un artiste et passe ses journées à regarder les nuages sans être compris par ses amis ni par ses parents. Une famille voit son village balayé par une inondation et part à la recherche d’une autre terre d’accueil.Le programme est composé de trois films sur l’identité, l’exil et l’accueil.Dimanche 8 février · 11h · durée 52 min · Ormédo · à partir de 4 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60