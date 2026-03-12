Bobinocinoches – Le rêve de Galiléo Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-04 11:30 – 12:10

Gratuit : oui Samedi 4 avril · 11h · durée 40 min · Ormédo · à partir de 4 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 En famille, Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

En partenariat avec CinéCensLe soleil se lève pour une journée rayonnante pleine d’humour et dedouceur. Galiléo vole vers Cassiopée et tous deux papillonnent dans les nuages. Plus au nord, P’tit Ourse s’interroge sur les étoiles polaires, et une grand-mère s’habille pour l’hiver… couvrant tout ce qu’elle peut de ses jolis tricots bleus. Enfin, la petite Margarita plonge dans l’histoire qui lui est contée, celle d’une quête pour décrocher l’étoile du ciel tant convoité.Un programme de cinq cours-métrages pour avoir la tête dans les étoiles !Samedi 4 avril · 11h · durée 40 min · Ormédo · à partir de 4 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr



