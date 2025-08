Bobinocinoches – Les petits singuliers Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 11:00 – 11:45

Dimanche 7 décembre – 11h – durée 47 min – Ormédo – à partir de 6 ans – sur réservation au 02 51 78 98 60

En partenariat avec CinéCensDécouvrez quatre courts métrages qui célèbrent la singularité à travers des personnages uniques et captivants, dont les récits aideront les enfants à se construire un modèle d’acceptation et d’empathie.Dimanche 7 décembre – 11h – durée 47 min – Ormédo – à partir de 6 ans – sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr