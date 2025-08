Bobinocinoches – Petits contes sous l’océan Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Bobinocinoches – Petits contes sous l’océan Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault dimanche 5 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-05 11:00 – 11:45

Gratuit : oui Dimanche 5 octobre – 11h – durée 39 min – Ormédo – à partir de 3 ans – sur réservation au 02 51 78 98 60 En famille, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

En partenariat avec CinéCensPartez sur les traces d’un célèbre marin, découvrez d’incroyables légendes insulaires, explorez des univers aquatiques merveilleux et vibrez au son de l’océan.Un véritable voyage en immersion pour les petits comme pour les grands !Dimanche 5 octobre – 11h – durée 39 min – Ormédo – à partir de 3 ans – sur réservation au 02 51 78 98 60

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60