Bob’s Beer 20 ans Bob’s Beer Brewpub Anglet

Anglet

Bob’s Beer 20 ans

Bob’s Beer Brewpub 18 rue des Barthes Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Bob’s Beer fête ses 20 ans !

Deux décennies de bière artisanale, de rencontres, de concerts et de passion… à célébrer ensemble !

Rendez-vous au Bob’s Beer Brewpub d’Anglet pour une grande soirée anniversaire placée sous le signe de la bonne bière et des concerts live.

18h Zortzi

20h Sheep’n’Beer

22h DJ Fred Krom .

Bob’s Beer Brewpub 18 rue des Barthes Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 55 39

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English : Bob’s Beer 20 ans

L’événement Bob’s Beer 20 ans Anglet a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Anglet