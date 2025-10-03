Bob’s Not Dead La Rotonde Châteaurenard
Bob’s Not Dead
Vendredi 3 octobre 2025 à partir de 20h.
Début du concert à 20h30. La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Début : Vendredi 2025-10-03 20:00:00
Concert « Bob’s Not Dead » à la Rotonde.
Bob’s Not Dead :
Bob chante la vie, l’amour, la révolte…Ce qu’il y a de chouette chez Bob’s Not Dead ! , c’est qu’il surprend toujours là où on ne l’attend pas tout en étant exactement conforme à ce qu’on en espère. Seul sur scène avec ses guitares et sa boite à rythme Paulette , il viendra nous présenter ses chansons tirées de son album Les Os sur la peau . Avec sa gouaille incomparable, BOB’S NOT DEAD balance un cocktail décoiffant de chanson réaliste d’esprit libertaire et punk. Fidèle à ses convictions, il défend ses idéaux avec passion, générosité et une tendresse infinie. Ce soir, BOB vous invite à l’insoumission joyeuse, à la tendresse désinvolte et et la dérision salvatrice le temps d’un concert l’énergie brute!
Pasteur Guy (Première partie) :
Pasteur Guy Le seul, l’unique. On ne saurait le classer, et on ne le présente plus ! Artiste dévergondé, dont les sermons consistent à mixer ensemble les plus grands morceaux Rock, Soul ou Funk ! Il saura vous faire aimer ses prêches, sulfureux et profondément décalés. Artisan d’une foi musicale inconditionnelle et prosélite, Pasteur saura vous enrôler dans son show mystico-comico-religieux. .
La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
