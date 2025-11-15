BOBUN – LE M. MUSEE DU VIN Paris

BOBUN Début : 2025-11-15 à 19:00. Tarif : – euros.

LE M. MUSEE DU VIN – PARIS :BOBUN JAZZ PROJECTOuverture : 19h00 / Début du Concert : 20h30 / Fin du Concert : 23h00Le Bobun Jazz Project, c’est l’histoire d’une rencontre qui était sans doute écrite quelque part.Passionnés de Musique et de Jazz, Francois (Basse), Olivier (Guitare) et Pierre (Batterie) se sont trouvés sans se chercher.Miles Davis, John Coltrane, Herbie Hancock, Stevie Wonder, Jaco Pastorius, Sonny Rollins, The Meters et tant d’autres ! Venez vivre les grands standards de la Musique !

LE M. MUSEE DU VIN 5 SQUARE CHARLES DICKENS 75016 Paris 75