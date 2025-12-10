Boby et ses Copains concert caritatif au profit de l’association Na Semsé 87 La Visitation Limoges

Boby et ses Copains concert caritatif au profit de l’association Na Semsé 87 La Visitation Limoges samedi 21 mars 2026.

La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-21
La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 90 14 00  chalama.ferriere@gmail.com

