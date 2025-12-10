Boby et ses Copains concert caritatif au profit de l’association Na Semsé 87 La Visitation Limoges
Boby et ses Copains concert caritatif au profit de l’association Na Semsé 87 La Visitation Limoges samedi 21 mars 2026.
Boby et ses Copains concert caritatif au profit de l’association Na Semsé 87
La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
.
La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 90 14 00 chalama.ferriere@gmail.com
English : Boby et ses Copains concert caritatif au profit de l’association Na Semsé 87
L’événement Boby et ses Copains concert caritatif au profit de l’association Na Semsé 87 Limoges a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Limoges Métropole