Varenne-Saint-Germain

Boca’Balade à Varenne-Saint-Germain

Devant l’Eglise Varenne-Saint-Germain Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Accompagné d’un guide-conférencier et d’une restauratrice de tableaux, participez à une balade le long de l’Arconce et laissez-vous conter le bocage et la peinture de paysage. .

Devant l’Eglise Varenne-Saint-Germain 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 00 81

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English : Boca’Balade à Varenne-Saint-Germain

L’événement Boca’Balade à Varenne-Saint-Germain Varenne-Saint-Germain a été mis à jour le 2026-05-19 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III