Boca’Balade à Varenne-Saint-Germain Varenne-Saint-Germain
Boca’Balade à Varenne-Saint-Germain Varenne-Saint-Germain samedi 23 mai 2026.
Varenne-Saint-Germain
Boca’Balade à Varenne-Saint-Germain
Devant l’Eglise Varenne-Saint-Germain Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Accompagné d’un guide-conférencier et d’une restauratrice de tableaux, participez à une balade le long de l’Arconce et laissez-vous conter le bocage et la peinture de paysage. .
Devant l’Eglise Varenne-Saint-Germain 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 00 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Boca’Balade à Varenne-Saint-Germain
L’événement Boca’Balade à Varenne-Saint-Germain Varenne-Saint-Germain a été mis à jour le 2026-05-19 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III