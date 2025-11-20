Bocage, nos haies communes Rue Pierre Feutren Paimpol

Bocage, nos haies communes

Rue Pierre Feutren La Sirène Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-20 18:30:00

fin : 2025-11-20 20:00:00

Depuis la fin de la 2nd guerre mondiale, la France a perdu 70% de ses haies, arrachées au profit de l’agriculture intensive. Aujourd’hui dans un monde en transition à la recherche d’alternatives écologiques, l’une d’elle prend de l’ampleur la réimplantation de haies, preuve que la biodiversité peut naître de pratiques humaines. Raconter leur Histoire, c’est entremêler l’Histoire des sociétés humaines avec l’Histoire de l’environnement et c’est interroger notre gestion actuelle des territoires. Et si les haies devenaient aujourd’hui un bien commun à protéger ? De Arthur Rifflet .

Rue Pierre Feutren La Sirène Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 01 09

