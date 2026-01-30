Boc’han et les habitants de la plage Perros-Guirec

Boc’han et les habitants de la plage

44 Rue de Trestrignel Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22 11:30:00

2026-04-22

Le temps d’un conte, venez rencontrer Boc’han le petit korrigan et accompagnez-le dans ses découvertes de la mer et de ses mystères. Entre rires, surprises et émotions, Boc’han vit une aventure hors du commun à la découverte de la vie sur la plage.

Inscriptions à l’Office de Tourisme de Perros-Guirec et paiement sur place auprès de l’organisateur (chèques ou espèces ; pas de carte bancaire)

Prix 5€

Minimum 2 enfants, maximum 8.

A partir de 18 mois.

Prévoir vêtements chauds/coupe-vent suivant la météo. .

+33 2 96 23 21 15

