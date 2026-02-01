Bodad Lenn ­- Groupe de lecture en breton à Cavan

Rue Jean Monnet Centre culturel Ti Ar Vro Cavan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Venez partager vos lectures en breton dans la bibliothèque de Ti ar Vro. L’après-midi est animée par Visant Dubois, bibliothécaire. Organisation Ti ar Vro et Bibliothèque Centrale des Côtes d’Armor .

Rue Jean Monnet Centre culturel Ti Ar Vro Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 80 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bodad Lenn ­- Groupe de lecture en breton à Cavan Cavan a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose