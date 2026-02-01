Bodad Lenn - Groupe de lecture en breton à Cavan Rue Jean Monnet Cavan
Rue Jean Monnet Centre culturel Ti Ar Vro Cavan Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-11 14:00:00
Venez partager vos lectures en breton dans la bibliothèque de Ti ar Vro. L’après-midi est animée par Visant Dubois, bibliothécaire. Organisation Ti ar Vro et Bibliothèque Centrale des Côtes d’Armor .
