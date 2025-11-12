Bodad Lenn Groupe de lecture en breton Ti Ar Vro Cavan
Bodad Lenn Groupe de lecture en breton Ti Ar Vro Cavan mercredi 12 novembre 2025.
Bodad Lenn Groupe de lecture en breton
Ti Ar Vro Rue Jean Monnet Cavan Côtes-d’Armor
Teuit da gejañ ha komz endro d’al levrioù e brezhoneg. Ar bodad lenn a vez kinniget deoc’h bep miz. Un digarez brav da gomz brezhoneg ha da eskemm asambles. An abardaevez vez kaset a-benn gant Visant Dubois, levraoueger Ti ar Vro. Kenaozet gant Levraoueg Kreiz Aodoù an Arvor.
Venez partager vos lectures en breton dans la bibliothèque de Ti ar Vro. L’après-midi est animée par Visant Dubois, bibliothécaire. Organisation Ti ar Vro et Bibliothèque Centrale des Côtes d’Armor. .
Ti Ar Vro Rue Jean Monnet Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 80 55
