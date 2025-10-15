Bodad lenn Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc

Bodad lenn Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc mercredi 15 octobre 2025.

Bodad lenn

Ti ar Vro L’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Le Bodad Lenn est de retour ! Venez partager et échanger autour de vos lectures en compagnie de bretonnant(e)s. Un rendez vous à ne pas manquer pour les amoureux(ses) de la lecture. .

Ti ar Vro L’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 31 91

