Bodad lenn Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc
Bodad lenn Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc mercredi 15 octobre 2025.
Bodad lenn
Ti ar Vro L’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15 18:30:00
fin : 2025-10-15 20:00:00
Date(s) :
2025-10-15
Le Bodad Lenn est de retour ! Venez partager et échanger autour de vos lectures en compagnie de bretonnant(e)s. Un rendez vous à ne pas manquer pour les amoureux(ses) de la lecture. .
Ti ar Vro L’Ôté 138 rue du Légué Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 31 91
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bodad lenn Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-10-03 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme