Bodega Alegria Féria de Pâques Place Félix Rey Arles

Bodega Alegria Féria de Pâques

Du jeudi 2 au dimanche 5 avril 2026 à partir de 18h. Place Félix Rey Espace Van Gogh Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 18:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-02

Alegria la nouvelle bodega qui fait vibrer la Feria… et les cœurs !

À l’occasion de la Feria de Pâques 2026, rendez-vous à l’Espace Van Gogh pour vivre des moments de convivialité, de fête et de partage… au profit du Fonds de dotation de l’hôpital d’Arles.



Avec une ambiance festive et un esprit solidaire, Alegria vous invite à célébrer autrement ici, chaque verre levé a du sens. .

Place Félix Rey Espace Van Gogh Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20

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English :

Alegria: the new bodega that sets the Feria alight… and hearts racing!

L’événement Bodega Alegria Féria de Pâques Arles a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme d’Arles