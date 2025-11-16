Bodega coquillages et crustacés Karine Eygalières

Bodega coquillages et crustacés

Dimanche 16 novembre 2025 à partir de 12h. Karine 34 Place Marcel Bonnein Eygalières Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-16 12:00:00

Ambiance bodéga et dégustation coquillages au Restaurant Karine à Eygalières, dimanche 16 novembre à partir de 12h !

Rendez-vous dans le charmant village d’Eygalières pour une journée sous le signe de la mer et de la fête au restaurant Karine !

Huîtres, oursins, tapas (selon arrivage) et bonne humeur garantie !

Ambiance musicale par DJ Jean Aragon .

Karine 34 Place Marcel Bonnein Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 03 28

English :

Bodega atmosphere and shellfish tasting at Restaurant Karine in Eygalières, Sunday 16 November from 12 noon!

German :

Bodega-Atmosphäre und Muschelverkostung im Restaurant Karine in Eygalières, Sonntag, 16. November, ab 12 Uhr!

Italiano :

Atmosfera da bodega e degustazione di crostacei al Ristorante Karine di Eygalières, domenica 16 novembre dalle 12.00!

Espanol :

Ambiente de bodega y degustación de marisco en el Restaurante Karine de Eygalières, ¡el domingo 16 de noviembre a partir de las 12.00 h!

