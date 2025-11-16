Bodega coquillages et crustacés Karine Eygalières
Bodega coquillages et crustacés Karine Eygalières dimanche 16 novembre 2025.
Bodega coquillages et crustacés
Dimanche 16 novembre 2025 à partir de 12h. Karine 34 Place Marcel Bonnein Eygalières Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-16 12:00:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Ambiance bodéga et dégustation coquillages au Restaurant Karine à Eygalières, dimanche 16 novembre à partir de 12h !
Rendez-vous dans le charmant village d’Eygalières pour une journée sous le signe de la mer et de la fête au restaurant Karine !
Huîtres, oursins, tapas (selon arrivage) et bonne humeur garantie !
Ambiance musicale par DJ Jean Aragon .
Karine 34 Place Marcel Bonnein Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 03 28
English :
Bodega atmosphere and shellfish tasting at Restaurant Karine in Eygalières, Sunday 16 November from 12 noon!
German :
Bodega-Atmosphäre und Muschelverkostung im Restaurant Karine in Eygalières, Sonntag, 16. November, ab 12 Uhr!
Italiano :
Atmosfera da bodega e degustazione di crostacei al Ristorante Karine di Eygalières, domenica 16 novembre dalle 12.00!
Espanol :
Ambiente de bodega y degustación de marisco en el Restaurante Karine de Eygalières, ¡el domingo 16 de noviembre a partir de las 12.00 h!
L’événement Bodega coquillages et crustacés Eygalières a été mis à jour le 2025-11-10 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles