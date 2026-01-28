BODEGA DE MONTFERRIER-SUR-LEZ Montferrier-sur-Lez

BODEGA DE MONTFERRIER-SUR-LEZ

Rendez-vous samedi 31 janvier dès 18h30 à la salle du Devézou, qui se métamorphosera le temps d’une soirée, en un véritable lieu de fête, de musique et de convivialité !

Tout au long de la soirée, laissez-vous porter par une programmation musicale variée, pensée pour satisfaire toutes les envies

18h30 20h ouverture en douceur avec un bal musette, idéal pour se mettre dans l’ambiance.

20h 22h place à l’énergie communicative de l’orchestre OBS, qui promet de faire vibrer la piste.

22h 01h Single Production prendra le relais aux platines pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit.

Entrée 5 € (paiement sur place).

Une pause gourmande tout au long de la soirée…

Pour accompagner la musique, plusieurs stands de restauration vous proposeront des saveurs variées

Lyne et ses coquillages produits de la mer frais et gourmands.

La Casa Espagnole tapas aux accents ibériques (jambon, chorizo et autres spécialités).

Le Primeur du Lez plateaux de fromages et délicieuses salades de fruits.

Des boissons locales à l’honneur

Les viticulteurs de la commune seront présents pour vous faire découvrir leurs vins

Domaine Desvabres

Philippe Rambier

La buvette sera assurée par Le Bar L’Olivia, pour accompagner chaque moment de la soirée.

Les jeunes Montferriérains impliqués !

L’Espace Jeunes sera présent à la soirée pour, d’une part tenir le vestiaire, et d’autre part, proposer de réconfortantes crêpes ! Ceci leur permet de contribuer au financement des projets en cours, n’hésitez pas à aller échanger avec eux et à être généreux !

Que vous veniez pour danser, déguster ou simplement partager un bon moment, cette 11ᵉ édition s’annonce comme un rendez-vous incontournable. Une soirée placée sous le signe de la convivialité et de la fête vous attend ! .

Chemin des Tennis Montferrier-sur-Lez 34980 Hérault Occitanie

Join us on Saturday, January 31st from 6.30pm at the Salle du Devézou, which will be transformed for the duration of the evening into a veritable feast of music and conviviality!

