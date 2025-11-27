BODÉGA DE NOËL

Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-27

Durant tout le week-end, plongez-vous dans l’ambiance chaleureuse de Noël et venez partager un moment festif et convivial autour d’une bodéga.

Durant tout le week-end, plongez-vous dans l’ambiance chaleureuse de Noël et venez partager un moment festif et convivial autour d’une bodéga.Stands de spécialités de Noël, vin chaud, douceurs locales, parade féérique et animations pour enfants… durant quatre jours, convivialité et gourmandise seront au rendez-vous. Sans oublier les prestations de jeunes DJ frontignanais, qui enflammeront les nuits du jeudi au samedi.Et aussi petits et grands pourront découvrir l’atelier du père Noël réalisé par l’association Le Temps Jadis, rue du Député Lucien-Salette. .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 00 contact@frontignan.fr

English :

All weekend long, immerse yourself in the warm atmosphere of Christmas and share a festive and convivial moment around a bodega.

German :

Tauchen Sie das ganze Wochenende über in die warme Atmosphäre der Weihnachtszeit ein und verbringen Sie einen festlichen und geselligen Moment bei einer Bodéga.

Italiano :

Per tutto il fine settimana, immergetevi nella calda atmosfera natalizia e venite a condividere un momento di festa e convivialità intorno a una bodega.

Espanol :

Durante todo el fin de semana, sumérjase en el cálido ambiente navideño y venga a compartir un momento festivo y de convivencia en torno a una bodega.

L’événement BODÉGA DE NOËL Frontignan a été mis à jour le 2025-11-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE