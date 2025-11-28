Bodéga de Nöel Parc du Moulin Peyre Mouriès
Bodéga de Nöel Parc du Moulin Peyre Mouriès vendredi 28 novembre 2025.
Bodéga de Nöel
Vendredi 28 novembre 2025 à partir de 20h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Profitez d’une soirée bodega de Noël, au Parc du Moulin Peyre, le vendredi 28 novembre à partir de 20h !
Le Comité des Fêtes de Mouriès ouvre sa bodéga de Noël !
Au programme musique by DJ Ness, des cadeaux en pagailles, un photobooth pour des souvenirs photos mémorables !
Buvette et restauration rapide sur place .
Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 49 34 36 comitedesfetesmouries@gmail.com
English :
Enjoy a Christmas bodega evening at Moulin Peyre Park on Friday, 28 November, starting at 8 p.m.!
German :
Genießen Sie einen Weihnachtsabend in der Bodega im Moulin Peyre Park am Freitag, den 28. November, ab 20 Uhr!
Italiano :
Godetevi una serata di bodega natalizia nel Parc du Moulin Peyre venerdì 28 novembre a partire dalle 20.00!
Espanol :
Disfrute de una velada navideña con bodega en el Parc du Moulin Peyre el viernes 28 de noviembre a partir de las 20:00 horas
L’événement Bodéga de Nöel Mouriès a été mis à jour le 2025-11-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles