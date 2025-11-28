Bodéga de Nöel Parc du Moulin Peyre Mouriès

Bodéga de Nöel

Vendredi 28 novembre 2025 à partir de 20h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès Bouches-du-Rhône

Profitez d’une soirée bodega de Noël, au Parc du Moulin Peyre, le vendredi 28 novembre à partir de 20h !

Le Comité des Fêtes de Mouriès ouvre sa bodéga de Noël !



Au programme musique by DJ Ness, des cadeaux en pagailles, un photobooth pour des souvenirs photos mémorables !

Buvette et restauration rapide sur place .

Parc du Moulin Peyre Avenue Frédéric Mistral Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 49 34 36 comitedesfetesmouries@gmail.com

English :

Enjoy a Christmas bodega evening at Moulin Peyre Park on Friday, 28 November, starting at 8 p.m.!

German :

Genießen Sie einen Weihnachtsabend in der Bodega im Moulin Peyre Park am Freitag, den 28. November, ab 20 Uhr!

Italiano :

Godetevi una serata di bodega natalizia nel Parc du Moulin Peyre venerdì 28 novembre a partire dalle 20.00!

Espanol :

Disfrute de una velada navideña con bodega en el Parc du Moulin Peyre el viernes 28 de noviembre a partir de las 20:00 horas

L’événement Bodéga de Nöel Mouriès a été mis à jour le 2025-11-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles