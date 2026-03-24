BODÉGA DE PRINTEMPS Nissan-lez-Enserune
BODÉGA DE PRINTEMPS Nissan-lez-Enserune samedi 4 avril 2026.
BODÉGA DE PRINTEMPS
Nissan-lez-Enserune Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Rendez-vous à la salle Galabru pour une soirée festive et chaleureuse autour d’une buvette et de savoureuses tapas. Entre amis ou en famille, venez partager un moment gourmand et animé dans une ambiance détendue et festive. Un événement tout public à ne pas manquer pour célébrer l’arrivée des beaux jours !
Rendez-vous à la salle Galabru pour une soirée festive et chaleureuse autour d’une buvette et de savoureuses tapas. Entre amis ou en famille, venez partager un moment gourmand et animé dans une ambiance détendue et festive. Un événement tout public à ne pas manquer pour célébrer l’arrivée des beaux jours ! .
Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 6 76 01 51 16
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English : BODÉGA DE PRINTEMPS
Join us at the Salle Galabru for a warm and festive evening of refreshments and tasty tapas. With friends or family, come and share a delicious and lively evening in a relaxed and festive atmosphere. A not-to-be-missed public event to celebrate the arrival of fine weather!
L’événement BODÉGA DE PRINTEMPS Nissan-lez-Enserune a été mis à jour le 2026-03-22 par 34 OT LA DOMITIENNE
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