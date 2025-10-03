Bodega déguisée par l’Avenir Saint-Rémois Bar Tabac Le Provençal Saint-Rémy-de-Provence
Bodega déguisée par l’Avenir Saint-Rémois
Vendredi 3 octobre 2025 de 19h30 à 0h. Bar Tabac Le Provençal 18 Boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Rendez-vous le 03 octobre pour la bodega déguisée de l’association L’avenir Saint-Rémois.
Vous connaissez Saint-Rémy-de-Provence ? Vous aimez ces ambiances festives ?
Alors retrouvez l’association L’avenir Saint-Rémois le vendredi 03 octobre de 19h30 à 00H00, au bar tabac Le Provençal.
Déguisement obligatoire ! .
Bar Tabac Le Provençal 18 Boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 82 57 52 98 lavenirsaintremois@gmail.com
English :
See you on 3 October for the fancy dress bodega organised by the L’avenir Saint-Rémois association.
German :
Wir sehen uns am 3. Oktober zur Kostümparty der Vereinigung L’avenir Saint-Rémois.
Italiano :
Il 03 ottobre partecipate alla bodega in maschera organizzata dall’associazione L’avenir Saint-Rémois.
Espanol :
Acompáñenos el 3 de octubre en la bodega de disfraces organizada por la asociación L’avenir Saint-Rémois.
