Bodega déguisée par l’Avenir Saint-Rémois Bar Tabac Le Provençal Saint-Rémy-de-Provence

Vendredi 3 octobre 2025 de 19h30 à 0h. Bar Tabac Le Provençal 18 Boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Rendez-vous le 03 octobre pour la bodega déguisée de l’association L’avenir Saint-Rémois.

Vous connaissez Saint-Rémy-de-Provence ? Vous aimez ces ambiances festives ?



Alors retrouvez l’association L’avenir Saint-Rémois le vendredi 03 octobre de 19h30 à 00H00, au bar tabac Le Provençal.

Déguisement obligatoire ! .

Bar Tabac Le Provençal 18 Boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 82 57 52 98 lavenirsaintremois@gmail.com

English :

See you on 3 October for the fancy dress bodega organised by the L’avenir Saint-Rémois association.

German :

Wir sehen uns am 3. Oktober zur Kostümparty der Vereinigung L’avenir Saint-Rémois.

Italiano :

Il 03 ottobre partecipate alla bodega in maschera organizzata dall’associazione L’avenir Saint-Rémois.

Espanol :

Acompáñenos el 3 de octubre en la bodega de disfraces organizada por la asociación L’avenir Saint-Rémois.

