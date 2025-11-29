Bodega du Comité des fêtes de Saint-félix Saint-Félix
Bodega du Comité des fêtes de Saint-félix Saint-Félix samedi 29 novembre 2025.
Bodega du Comité des fêtes de Saint-félix
salles des fêtes Saint-Félix Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-11-29 20:00:00
2025-11-29
Soirée festive animée par les groupes La Banda’Bono et Duo à Deux
Soirée festive animée par les groupes La Banda’Bono et Duo à Deux. Ambiance musicale conviviale, tapas et soupe à l’honneur. .
salles des fêtes Saint-Félix 46100 Lot Occitanie +33 6 20 06 46 56
English :
Festive evening with bands La Banda’Bono and Duo à Deux
German :
Festlicher Abend mit den Gruppen La Banda’Bono und Duo à Deux
Italiano :
Serata di festa con intrattenimento dei gruppi La Banda’Bono e Duo à Deux
Espanol :
Velada festiva amenizada por los grupos La Banda’Bono y Duo à Deux
L’événement Bodega du Comité des fêtes de Saint-félix Saint-Félix a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Figeac