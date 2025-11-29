Bodega du Comité des fêtes de Saint-félix Saint-Félix

Bodega du Comité des fêtes de Saint-félix

Début : 2025-11-29 20:00:00

2025-11-29

Soirée festive animée par les groupes La Banda’Bono et Duo à Deux

Soirée festive animée par les groupes La Banda’Bono et Duo à Deux. Ambiance musicale conviviale, tapas et soupe à l’honneur. .

salles des fêtes Saint-Félix 46100 Lot Occitanie +33 6 20 06 46 56

English :

Festive evening with bands La Banda’Bono and Duo à Deux

German :

Festlicher Abend mit den Gruppen La Banda’Bono und Duo à Deux

Italiano :

Serata di festa con intrattenimento dei gruppi La Banda’Bono e Duo à Deux

Espanol :

Velada festiva amenizada por los grupos La Banda’Bono y Duo à Deux

