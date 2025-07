BODEGA DU FUTSAL CLUB SALVETOIS La Salvetat-sur-Agout

BODEGA DU FUTSAL CLUB SALVETOIS La Salvetat-sur-Agout jeudi 7 août 2025.

BODEGA DU FUTSAL CLUB SALVETOIS

Place Montarnaud La Salvetat-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07

fin : 2025-08-07

Date(s) :

2025-08-07

Bodega du Futsal Club Salvetois en avant-première de la Fête Locale.

DJ, grillades, frites, sandwichs et buvette. Sans réservation.

Place Montarnaud La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 33 65 22 41

English :

Futsal Club Salvetois Bodega in advance of the Fête Locale.

DJ, grills, French fries, sandwiches and refreshments. No reservation required.

German :

Bodega des Futsal Club Salvetois als Vorgeschmack auf das lokale Fest.

DJ, Grillspezialitäten, Pommes frites, Sandwiches und Erfrischungsstände. Ohne Reservierung.

Italiano :

Bodega organizzata dal Futsal Club Salvetois come anteprima della Fête Locale.

DJ, grigliate, patatine, panini e rinfreschi. Non è necessaria la prenotazione.

Espanol :

Bodega organizada por el Futsal Club Salvetois como anticipo de la Fête Locale.

DJ, parrilladas, patatas fritas, bocadillos y refrescos. No es necesario reservar.

L'événement BODEGA DU FUTSAL CLUB SALVETOIS La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2025-07-26