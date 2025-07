Bodéga Ecole de Rugby Ovalive des Alpilles dans les arènes de Fontvieille Les Arènes Fontvieille

Bodéga Ecole de Rugby Ovalive des Alpilles dans les arènes de Fontvieille Les Arènes Fontvieille samedi 26 juillet 2025.

Bodéga Ecole de Rugby Ovalive des Alpilles dans les arènes de Fontvieille

Samedi 26 juillet 2025 de 19h à 1h30. Les Arènes Avenue des Moulins Fontvieille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-26

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Bodéga du Rugby Une grande première pour notre magnifique école de rugby Ovalive Club des Alpilles XV dans les arènes de Fontvieille !

Repas sur réservation Entrée libre pour profiter du dancefloor et vous hydrater comme il se doit ! On vous attend nombreux pour faire la fête tous ensemble !

Ambiance garantie ! Repas: Paëlla, fromage, dessert 20€, réservation obligatoire .

Les Arènes Avenue des Moulins Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 38 73 29

English :

Bodéga du Rugby A big first for our magnificent Ovalive Club des Alpilles XV rugby school in the Fontvieille arena!

German :

Bodéga du Rugby Eine große Premiere für unsere großartige Rugbyschule Ovalive Club des Alpilles XV in den Arenen von Fontvieille!

Italiano :

Bodéga du Rugby Una grande prima per la nostra magnifica scuola di rugby Ovalive Club des Alpilles XV nell’arena di Fontvieille!

Espanol :

Bodéga du Rugby ¡Una gran primicia para nuestra magnífica escuela de rugby Ovalive Club des Alpilles XV en el estadio de Fontvieille!

L’événement Bodéga Ecole de Rugby Ovalive des Alpilles dans les arènes de Fontvieille Fontvieille a été mis à jour le 2025-07-08 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles