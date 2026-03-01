Bodega et dégustations coquillages Restaurant Karine Eygalières

Bodega et dégustations coquillages

Dimanche 15 mars 2026 à partir de 12h. Restaurant Karine 34 place Marcel Bonein Eygalières Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au restaurant Karine à Eygalières pour un moment festif et gourmand, le dimanche 15 mars à partir de 12h !

Les beaux jours arrivent et le restaurant Karine vous propose de nouveau sa bodéga spéciale coquillages !

Régalez-vous de divers crustacés et coquillages, huîtres et oursins, et autres tapas !

Ambiance musicale assurée avec DJ Jean Aragon !



Réservation recommandée. .

Restaurant Karine 34 place Marcel Bonein Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 03 28 restaurant.karine@gmail.com

English :

Come to Karine restaurant in Eygalières for a festive and gourmet experience on Sunday 15 March from 12 noon!

L’événement Bodega et dégustations coquillages Eygalières a été mis à jour le 2026-03-03 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles