Bodega et dégustations coquillages Restaurant Karine Eygalières dimanche 15 mars 2026.
Dimanche 15 mars 2026 à partir de 12h. Restaurant Karine 34 place Marcel Bonein Eygalières Bouches-du-Rhône
Rendez-vous au restaurant Karine à Eygalières pour un moment festif et gourmand, le dimanche 15 mars à partir de 12h !Célibataires
Les beaux jours arrivent et le restaurant Karine vous propose de nouveau sa bodéga spéciale coquillages !
Régalez-vous de divers crustacés et coquillages, huîtres et oursins, et autres tapas !
Ambiance musicale assurée avec DJ Jean Aragon !
Réservation recommandée. .
Restaurant Karine 34 place Marcel Bonein Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 03 28 restaurant.karine@gmail.com
English :
Come to Karine restaurant in Eygalières for a festive and gourmet experience on Sunday 15 March from 12 noon!
