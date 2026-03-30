Bodega Les Lices Feria de Pâques Café du Commerce Arles
Bodega Les Lices Feria de Pâques Café du Commerce Arles vendredi 3 avril 2026.
Bodega Les Lices Feria de Pâques
Du vendredi 3 au dimanche 5 avril 2026 le vendredi. Le samedi. Le dimanche. Café du Commerce 12 route de la Crau Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-03
Venez faire la fête jusqu’au bout de la nuit à la Bodega Les Lices pour la Feria de Pâques, avec ambiance musicale le midi et des DJ sets en soirée.
La Bodega Les Lices vous invite à célébrer la Feria à Raphèle les Arles avec une ambiance musicale animée tout au long de la journée. Profitez de sets de DJ Büche le vendredi soir et de Joris le samedi et dimanche soir pour des soirées mémorables. .
Café du Commerce 12 route de la Crau Arles 13280 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 82 92 65 71
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English :
Party the night away at Bodega Les Lices for the Easter Feria, with music at lunchtime and DJ sets in the evening.
L’événement Bodega Les Lices Feria de Pâques Arles a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme d’Arles
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