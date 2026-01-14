Bodies, concert en co-accueil avec la Jazz Station au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Inspiré par des artistes tels qu’Alabaster DePlume, Otis Sandsjö et Small Medium Large, le groupe forge un son unique et reconnaissable, puisant à la fois dans l’électronique live bruxelloise, l’improvisation libre et la pop alternative.

L’album quiero amor (Igloo Records – 23.01.2026) est un voyage à la fois intime et collectif, qui nous invite à transformer la colère en joie. Né d’un profond éveil émotionnel et politique, l’album se présente comme un manifeste contre les violences basées sur le genre et comme un appel à l’empathie, à la vulnérabilité et à une résistance joyeuse. Dans un monde où les imaginaires dystopiques façonnent de plus en plus nos réalités, quiero amor affirme le pouvoir de la tendresse comme force de transformation — rappelant que l’amour, partagé et vécu ensemble, reste un acte radical.

Fondé début 2022 par la saxophoniste et compositrice alejandra borzyk, bodies a rapidement attiré l’attention sur les scènes jazz, électronique et expérimentale de Belgique. Après la sortie de deux EP (Bodies, 2023 – Fluidos, 2024), le groupe a été présenté sur la compilation Jazz Cats Vol. 3 du label Sdban Records et a assuré la première partie de Nubya Garcia à l’Ancienne Belgique.

Pour bodies, le corps ne s’arrête pas à la peau : il s’étend dans les rencontres et les liens que nous tissons avec les autres. Le fait de se rassembler est au cœur de leur quête artistique et humaine — dans les couches hybrides de leur musique, dans la relation intime avec tous les êtres vivants, et dans le simple désir de jouer ensemble. Ce rassemblement est non seulement une source de joie et de survie — un instinct profondément humain — mais aussi un acte politique puissant. Dans un monde marqué par la division, bodies choisit consciemment la connexion, la communauté et une expérience partagée où la musique devient un espace de transformation collective.

Alejandra Borzyk : saxophone

Camille Alban Spreng : clavier

Elie Gouleme : batterie

Mateusz Malcharek : basse

La Jazz Station (Bruxelles) au 38Riv

Rencontres franco-belges

À l’occasion de ses 20 ans, la Jazz Station, véritable maison du jazz bruxellois nichée dans une ancienne gare, s’installe à Paris le temps d’une semaine. Le 38Riv lui offre une carte blanche, symbole d’une rencontre artistique franco-belge riche et vibrante. Concerts, découvertes, échanges : l’événement promet de mettre en lumière toute la diversité et l’énergie de la scène actuelle jazz belge.

Plus qu’un simple club, la Jazz Station est un lieu en perpétuel mouvement où la musique se décloisonne, se réinvente et se partage avec tous les publics. Cette collaboration n’est qu’une étape d’un dialogue au long cours : en 2028, le 38Riv viendra fêter à Bruxelles ses 20 ans. Ensemble, ils célèbrent une amitié musicale où le jazz reste, plus que jamais, vivant et fédérateur.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Nouvel album ‘quiero amor’ — bodies crée un paysage sonore hybride où grooves et improvisations fusionnent dans une énergie brute. Avec le saxophone, les synthés et des influences issues de divers styles, le groupe construit des paysages sonores à la fois superposés et sensoriels.

Le vendredi 06 février 2026

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 06 février 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



