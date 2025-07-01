BODIES Le Rocher de Palmer Cenon

BODIES Le Rocher de Palmer Cenon mardi 1 juillet 2025.

BODIES Mardi 1 juillet, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-01T20:30:00 – 2025-07-01T23:30:00

Fin : 2025-07-01T20:30:00 – 2025-07-01T23:30:00

B O D I E S est la création de la chanteuse, compositrice et productrice australienne Kat Frankie, basée à Berlin. Sur scène, avec sept chanteuses brillantes et sans instruments, Frankie présente un spectacle a cappella sur ce que signifie être fait de matière. Le concept est hybride : le spectacle contient de nouveaux arrangements des chansons existantes de Frankie ainsi que des compositions écrites spécifiquement pour l’ensemble. Depuis des années, Frankie est connue pour inclure une ou deux chansons a cappella dans les concerts de son groupe ; B O D I E S donne à cette idée tout son sens, en la faisant passer d’un genre à l’autre et en lui conférant un caractère dramatique et exaltant.

LINE UP

Kat Frankie, voix ; Anna-Lucia RUPP, voix ; Barbara Greshake, voix ; Erika Emerson, voix ; Fama M’Boup, voix ; Liza Wolowicz, voix ; Tara Nome Doyle, voix ; Trinidad Doherty, voix

Dans le cadre du festival Pulsations.

En savoir plus sur le festival

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/bodies-01072025-1830 »}] [{« link »: « https://pulsations-bordeaux.com/ »}]

