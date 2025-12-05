Body exciting Saint-Valery-sur-Somme

Body exciting Saint-Valery-sur-Somme vendredi 5 décembre 2025.

Body exciting

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme Somme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05 21:30:00

Date(s) :

2025-12-05

Un show professionnel

Élue meilleure troupe de France depuis plus de 20 ans, les garçons de Body Exciting font monter la température partout où ils passent ! Avec un cocktail irrésistible de sensualité, d’humour et de fantaisie, ces artistes du charme revisitent le spectacle de chippendales à leur façon chorégraphies millimétrées, costumes surprenants, acrobaties, clins d’œil décalés… Rien n’est laissé au hasard pour faire vibrer la salle !

Ni vulgaire, ni trop sage, ce show taquin joue avec les codes du genre en misant sur l’autodérision, le charme et l’énergie collective. Une soirée pensée pour s’amuser, se laisser surprendre… et passer un très bon moment entre ami(e)s.

Public averti.

Durée 1h

Ouverture des portes 1h avant le début du spectacle

Un show professionnel

Élue meilleure troupe de France depuis plus de 20 ans, les garçons de Body Exciting font monter la température partout où ils passent ! Avec un cocktail irrésistible de sensualité, d’humour et de fantaisie, ces artistes du charme revisitent le spectacle de chippendales à leur façon chorégraphies millimétrées, costumes surprenants, acrobaties, clins d’œil décalés… Rien n’est laissé au hasard pour faire vibrer la salle !

Ni vulgaire, ni trop sage, ce show taquin joue avec les codes du genre en misant sur l’autodérision, le charme et l’énergie collective. Une soirée pensée pour s’amuser, se laisser surprendre… et passer un très bon moment entre ami(e)s.

Public averti.

Durée 1h

Ouverture des portes 1h avant le début du spectacle .

2 Quai Lejoille Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

A professional show

Voted the best troupe in France for over 20 years, the Body Exciting boys raise the temperature wherever they go! With an irresistible cocktail of sensuality, humor and fantasy, these artists of charm revisit the Chippendales show in their own way: meticulous choreography, surprising costumes, acrobatics, offbeat winks? Nothing is left to chance to thrill the audience!

Neither vulgar nor too wise, this teasing show plays with the codes of the genre, relying on self-mockery, charm and collective energy. It’s an evening designed to entertain, surprise? and entertain friends.

Informed public.

Running time: 1h

Doors open 1h before show time

German :

Eine professionelle Show

Die Jungs von Body Exciting, die seit über 20 Jahren zur besten Truppe Frankreichs gewählt wurden, sorgen überall, wo sie auftreten, für heiße Temperaturen! Mit einem unwiderstehlichen Cocktail aus Sinnlichkeit, Humor und Fantasie interpretieren diese charmanten Künstler die Chippendales-Show auf ihre Weise neu: millimetergenaue Choreographien, überraschende Kostüme, Akrobatik, schräge Augenzwinkern? Nichts wird dem Zufall überlassen, um den Saal zum Vibrieren zu bringen!

Diese neckische Show, die weder vulgär noch zu brav ist, spielt mit den Codes des Genres, indem sie auf Selbstironie, Charme und kollektive Energie setzt. Ein Abend, an dem man sich amüsieren, sich überraschen lassen und eine tolle Zeit mit Freunden verbringen kann.

Für ein fortgeschrittenes Publikum.

Dauer: 1 Std

Türöffnung 1 Stunde vor Beginn der Vorstellung

Italiano :

Uno spettacolo professionale

Votati come migliore troupe di Francia da oltre 20 anni, i ragazzi di Body Exciting alzano la temperatura ovunque vadano! Con un cocktail irresistibile di sensualità, umorismo e fantasia, questi artisti del fascino rivisitano a modo loro lo spettacolo Chippendales: coreografie minuziose, costumi sorprendenti, acrobazie, ammiccamenti fuori dagli schemi? Nulla è lasciato al caso per emozionare il pubblico!

Né volgare né troppo saggio, questo spettacolo malizioso gioca con i codici del genere, affidandosi all’autoironia, al fascino e all’energia collettiva. Una serata pensata per divertire, sorprendere e deliziare voi e i vostri amici.

Pubblico esperto.

Durata: 1 ora

Apertura porte 1 ora prima dell’inizio dello spettacolo

Espanol :

Un espectáculo profesional

Elegidos mejor compañía de Francia desde hace más de 20 años, los chicos de Body Exciting suben la temperatura allá donde van Con un cóctel irresistible de sensualidad, humor y fantasía, estos artistas del encanto revisitan el espectáculo Chippendales a su manera: coreografía minuciosa, vestuario sorprendente, acrobacias, guiños fuera de lo común.. ¡Nada se deja al azar para emocionar al público!

Ni vulgar ni demasiado sabio, este travieso espectáculo juega con los códigos del género, apoyándose en la autoburla, el encanto y la energía colectiva. Una velada concebida para divertir, sorprender y encantar, y para que usted y sus amigos se lo pasen en grande.

Público experimentado.

Duración: 1 hora

Apertura de puertas 1 hora antes del comienzo del espectáculo

L’événement Body exciting Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2025-09-27 par OT DE LA BAIE DE SOMME