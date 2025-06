BOEUF A LA BROCHE Bédarieux 2 août 2025 07:00

BOEUF A LA BROCHE Samedi 2 août 19h Place Albert Thomas

Réservation au 04.67.95.08.79 / 04.67.95.32.72

Concert avec l’orchestre Krypton pour un show des années 80

Place Albert Thomas

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 08 79

English :

BOEUF A LA BROCHE Saturday, August 2nd 7pm Place Albert Thomas

Book on 04.67.95.08.79 / 04.67.95.32.72

Concert with the Krypton orchestra for an 80s show

German :

BOEUF A LA BROCHE Samstag, 2. August 19 Uhr Place Albert Thomas

Reservierung unter 04.67.95.08.79 / 04.67.95.32.72

Konzert mit dem Orchester Krypton für eine Show der 80er Jahre

Italiano :

BOEUF A LA BROCHE Sabato 2 agosto ore 19.00 Luogo Albert Thomas

Prenotare allo 04.67.95.08.79 / 04.67.95.32.72

Concerto con l’orchestra Krypton per uno spettacolo anni ’80

Espanol :

BOEUF A LA BROCHE Sábado 2 de agosto 19h Place Albert Thomas

Reserva en el 04.67.95.08.79 / 04.67.95.32.72

Concierto con la orquesta Krypton para un espectáculo de los años 80

L’événement BOEUF A LA BROCHE Bédarieux a été mis à jour le 2025-06-19 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB