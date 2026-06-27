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AGENDA · Cindré

Boeuf à la broche Cindré

samedi 1 août 2026 · Cindré

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
03220 Cindré
Département
Allier
Tarif

Cindré

Boeuf à la broche

Salle polyvalente Cindré Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Boeuf à la broche organisé par le comité des fêtes de Cindré
  .

Salle polyvalente Cindré 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 14 02 97 

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English :

Spit-Roasted Beef Organized by the Cindré Festival Committee

L’événement Boeuf à la broche Cindré a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire