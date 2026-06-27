AGENDA · Cindré
Boeuf à la broche Cindré
samedi 1 août 2026 · Cindré
Informations pratiques
Cindré
Boeuf à la broche
Salle polyvalente Cindré Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Boeuf à la broche organisé par le comité des fêtes de Cindré
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Salle polyvalente Cindré 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 14 02 97
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English :
Spit-Roasted Beef Organized by the Cindré Festival Committee
L’événement Boeuf à la broche Cindré a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire