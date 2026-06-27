Informations pratiques

Cindré

Boeuf à la broche

Salle polyvalente Cindré Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Boeuf à la broche organisé par le comité des fêtes de Cindré

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Salle polyvalente Cindré 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 14 02 97

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English :

Spit-Roasted Beef Organized by the Cindré Festival Committee

L’événement Boeuf à la broche Cindré a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire