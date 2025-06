BOEUF À LA BROCHE Pouzolles 22 août 2025 07:00

Hérault

BOEUF À LA BROCHE Pouzolles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-22

Bœuf à la broche à partir de 20h00 sur la Promenade . Soirée animée par FRANCK M.

N’oubliez pas de prendre vos assiettes, verres et couverts.

Sur réservation du 16 août au 19 août, places limitées.

Pouzolles 34480 Hérault Occitanie +33 6 98 96 26 32

English :

Spit-roasted beef from 8:00 pm on the Promenade. Evening entertainment by FRANCK M.

Don’t forget to bring your plates, glasses and cutlery.

Reservations required from August 16 to August 19, places limited.

German :

B?uf am Spieß ab 20:00 Uhr auf der Promenade . Der Abend wird von FRANCK M. moderiert.

Vergessen Sie nicht, Ihre Teller, Gläser und Besteck mitzubringen.

Auf Reservierung vom 16. August bis 19. August, begrenzte Plätze.

Italiano :

Spiedo di manzo dalle 20.00 sulla Promenade. Intrattenimento serale a cura di FRANCK M.

Non dimenticate di portare piatti, bicchieri e posate.

Prenotazione obbligatoria dal 16 al 19 agosto, i posti sono limitati.

Espanol :

Carne asada a partir de las 20.00 h en el paseo marítimo. Animación nocturna a cargo de FRANCK M.

No olvide traer platos, vasos y cubiertos.

Reserva obligatoria del 16 al 19 de agosto, plazas limitadas.

