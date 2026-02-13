Bœuf à l’Usine, L’Usine à Chapeaux, Rambouillet

Bœuf à l’Usine Samedi 21 février, 21h00 L’Usine à Chapeaux Yvelines

0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T21:00:00+01:00 – 2026-02-21T23:59:00+01:00

Fin : 2026-02-21T21:00:00+01:00 – 2026-02-21T23:59:00+01:00

Montez sur scène et faites vibrerl’Usine à Chapeaux !

Vous êtes musicien ou musicienne ? Montez sur scène et jouez vos morceaux préférés dans une ambiance conviviale !

Rejoignez d’autres artistes, formez un groupe sur place et partagez un moment musical unique. Tous les styles sont les bienvenus.

Apportez votre instrument, l’Usine à Chapeaux fournit le reste (batterie, clavier, amplis…).

Une soirée encadrée par les professeurs et professeures des ateliers musicaux de l’Usine.

L’Usine à Chapeaux 32 rue Gambetta, 78120 Rambouillet Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France

Bœuf à l’Usine