Bœuf au 3C Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence

Bœuf au 3C Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence samedi 6 septembre 2025.

Bœuf au 3C

Du 06/09/2025 au 03/01/2026 le samedi de 16h à 18h. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-09-06 16:00:00

fin : 2026-01-03 18:00:00

2025-09-06

Venez avec vos instruments ou profitez des nôtres (guitares, pianos, micros, etc.) pour venir taper le bœuf avec des potes ou faire de nouvelles rencontres musicales !



Impros, compos, reprises, c’est vous qui voyez, pendant 2h la scène est à vous !

Standards ou compos, impros ou reprises, ce sera à vous de décider une fois sur le bandstand. L’important c’est de s’éclater à plusieurs et de faire de bonnes rencontres musicales. .

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Bring your own instruments, or use ours (guitars, pianos, microphones, etc.) to jam with friends and make new musical acquaintances!



Impros, compositions, covers, it’s up to you for 2 hours, the stage is yours!

German :

Bringen Sie Ihre Instrumente mit oder nutzen Sie unsere (Gitarren, Klaviere, Mikrofone usw.), um mit Kumpels zu klopfen oder neue musikalische Bekanntschaften zu machen!



Impros, Kompositionen, Coverversionen Sie haben die Wahl, denn zwei Stunden lang gehört die Bühne Ihnen!

Italiano :

Venite con i vostri strumenti o sfruttate i nostri (chitarre, pianoforti, microfoni, ecc.) per fare jam session con i vostri compagni o conoscere nuovi amici musicali!



Improvvisazioni, composizioni, cover, sta a voi decidere, per 2 ore il palco è vostro!

Espanol :

Ven con tus propios instrumentos o aprovecha los nuestros (guitarras, pianos, micrófonos, etc.) para improvisar con tus colegas o conocer nuevos amigos músicos



Impros, composiciones, versiones, tú decides, ¡durante 2 horas el escenario es tuyo!

