Boeuf de 5 à 7 au Pannonica – avec Pierre-Yves Merel – Blow Mr Dexter Dimanche 16 novembre, 11h00 Salle Pannonica Loire-Atlantique

Les bœufs de 5 à 7 sont le rendez-vous des pratiques en amateur au Pannonica. Ils se composent d’abord d’un atelier encadré par un professionnel de 11h à 17h, puis d’une représentation face au public à 17h. Ces temps de pratique sont l’occasion de s’exercer et jouer à plusieurs dans des conditions professionnelles grâce à l’équipement du Pannonica. Les musiciens doivent toutefois venir avec leur instrument.

Le dimanche 16 novembre 2025 – Rendez-vous avec Pierre-Yves Merel : « Blow Mr Dexter »

Voyage dans l’univers d’un des plus grands saxophonistes ténor de l’histoire du Jazz : Dexter Gordon. Le travail de cet atelier consistera à s’imprégner de la force et la positivité du style particulier des compositions et de la façon d’improviser de cet incroyable musicien.

Pierre-Yves Merel : Pierre-Yves Merel initie et anime de nombreuses rencontres autour des musiques et de la culture jazz. Il joue au sein de collectifs nantais comme 1name4acrew, la Cie Frasques, Coluniamusic, Court-circuit, Pure Capture… Il rejoint et participe à la création du groupe Nant/Co des musiciennes coréennes E’ Joun-Ju et Cho Joo-Seon , de la formation « Trois Ténors pour Bex et Goubert » avec Pierrick Menuau et François Ripoche , The Big Room, Jazz Sentence, Florian Chaigne Quartet…

Atelier accessible gratuitement sur inscription à boeufpanno@icloud.com

Venez avec votre instrument.

Atelier de 11h à 17h

Concert public à 17h (entrée libre) – Restitution

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

Pierre-Yves Merel © David Gallard